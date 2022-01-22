الأمير البريطاني وليام يزور الإمارات في فبراير

21 يناير , 2022 الأمير البريطاني وليام (أ ف ب). أعلن قصر كنسينجتون اليوم الجمعة أن الأمير وليام سيزور الإمارات الشهر المقبل. وقال القصر في بيان إن «العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات عميقة وقوية، وستسلط زيارة الأمير ويليام الأضواء على هذه الروابط وتدعمها حيث تتاح له فرصة التفاعل مع الشباب الإماراتي وقادة الحكومة وأنصار الحفاظ على البيئة».

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