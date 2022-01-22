22 يناير , 2022
الهند (أ ف ب).
لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب أكثر من 15 آخرين عندما شب حريق هائل في مبنى سكني متعدد الطوابق في العاصمة المالية للهند مومباي يوم السبت حسبما ذكرت السلطات.
وهرعت العشرات من عربات الإطفاء لإخماد النيران وإنقاذ مئات السكان من المبنى المكون من 20 طابقاً في وسط مدينة مومباي.
وأظهرت لقطات من الموقع تصاعد عمود كثيف من الدخان مع خروج ألسنة اللهب من الطابق الثامن عشر من المبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة 15 في حريق في مبنى سكني في مدينة مومباي الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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