في غانا... انفجار يسوّي قرية بالأرض (فيديو)

22 يناير , 2022
انفجار يسوّي قرية بالأرض في غانا.
أفادت الشرطة يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 13 شخصاً لقوا حتفهم كما أصيب عشرات عندما انفجرت شاحنة كانت تنقل متفجرات إلى منجم ذهب في غرب غانا مما أدى إلى تسوية قرية بالأرض.
وقال مراسل لرويترز في مكان الحادث إن الانفجار أطاح بأبواب وأسقف مبان في قرية أبيت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة أكرا.
وقالت الشرطة إن نحو 180 شخصاً أصيبوا في الانفجار.
وظهر في مقطع مصور سجله على ما يبدو أحد المارة في قرية أبيت الناس وهم يسيرون صوب حريق على جانب الطريق عندما وقع انفجار قوي.
ولم يُعرف على الفور سبب الحادث. وقالت الشرطة إن دراجة نارية اصطدمت بالشاحنة ثم اشتعل حريق، وأشار بيان حكومي إلى أن محول كهرباء على جانب الطريق ربما كان له دور في ذلك.
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