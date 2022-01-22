فيديو يحبس الأنفاس... يوتيوبر فتح باب الطائرة عمداً وقفز

وثّق اليوتيوبر الأميركي والرياضي الأولمبي السابق في التزلج، تريفور جاكوب لحظة قفزه من الطائرة قبل سقوطها، في فيديو نشره على موقع "يوتيوب".

وبدأ الفيديو على الأرض، قبل أن يقلع جاكوب بطائرته الصغيرة وحده، حيث تحدث عن المغامرة الوشيكة.

وبعدما أقلعت الطائرة وصارت في منتصف السماء، فتح جاكوب باب الطائرة وقفز منها.

ووجد نفسه في مركز تحقيق فيدرالي بولاية كاليفورنيا، بعد أن ترك طائرته تتحطم عمداً.