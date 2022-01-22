جريمة مروّعة تهزّ العراق

وقعت جريمة مروعة في مدينة الحلة جنوب العراق، حيث أقدم خلالها أب على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل أن «قائد شرطة المحافظة أشرف ميدانياً على قوة أمنية طوقت مكان حادث إقدام أب على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة».

وأوضحت القيادة أن «الأب أطلق النار باتجاه ابنته وأرداها قتيلة، والانتحار رمياً بالرصاص بعد أن أقدم على قتل أمها وجدتها».