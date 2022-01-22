احتمال تورط 42 من رجال الدين بحالات اعتداء جنسي على اطفال في ألمانيا... والقضاء يتحرّك

أعلنت نيابة ميونيخ الجمعة أنها تنظر في احتمال تورط 42 من رجال الدين في حالات اعتداء جنسي على أطفال في ألمانيا، وذلك غداة صدور تقرير يتهم مسؤولين كباراً في الكنيسة بينهم البابا السابق بنديكتوس السادس عشر بعدم التحرك.

وقالت المتحدثة باسم النيابة آن ليدينغ لفرانس برس إن مكتب «فستفال سبيلكر فاسل» للمحاماة الذي أعد هذا التقرير بناء على طلب الكنيسة الكاثوليكية، «وضع في تصرف» النيابة في آب/اغسطس 2021 عناصر تقود إلى الاشتباه بـ42 مسؤولاً كنسياً.

واوضحت أن «هذه الحالات تشكل جزءاً من التقرير وتتصل خصوصاً بمسؤولين في الكنيسة لا يزالون على قيد الحياة وتمت إحالتهم (على النيابة) في شكل بالغ السرية».

واضافت أنه في حال تبين للنيابة أن قانون العقوبات ينطبق على تلك الحالات، فستطلب من مكتب المحاماة المذكور معلومات إضافية، لافتة إلى أن درس المعطيات مستمر.