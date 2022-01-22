بالفيديو - سيارة تصدم مراسلة مباشرة على الهواء

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن توري يورغي مراسلة قناة WSAZ التابعة للشبكة كانت تؤدي رسالة على الهواء مباشرة في ولاية ويست فيرجينيا، حين صدمتها سيارة فجأة، ووقعت على الأرض، قبل أن تنهض ثانية وتواصل إمداد الجمهور بالمعلومات.

وبينما كانت تسرد المعلومات للجمهور، وقعت الحادثة. وكانت يورغي تتحدث عن مشكلة انقطاع المياه في مدينة دنبار بالولاية.