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أرقام إصابات كورونا اليومية تواصل الانخفاض بالسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

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أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 647819 إصابة في المملكة منذ تفشي الوباء فيها.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4622 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 594762 حالة في المملكة.

 

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8918 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 637 حالة في المملكة.

 

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة أنها سجلت 4884 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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