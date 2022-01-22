شكرا لقرائتكم خبر عن 141 ألف إصابة و142 وفاة في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إسبانيا 141 ألفا و95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما سجلت البلاد 142 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إسبانيا كانت يوم 3 يناير الجاري، بواقع 372 ألفا و766 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 4 نوفمبر، بواقع 1623 حالة وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثمانية ملايين و975 ألفا و458 إصابة، والوفيات إلى 91 ألفا و.741

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 88 مليونا و348 ألفا و566 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن. وقد تلقى 38 مليونا و212 ألفا و331 شخصا تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 17ر81 في المئة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.