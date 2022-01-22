21 يناير , 2022
أبو ظبي (أ ف ب).
أدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم، الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات مؤخراً.
وأكد بيان صادر عن المجلس عقب اجتماع طارئ بطلب من الإمارات على «ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم على القضاء».
وحض «جميع الدول، انسجاماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون في شكل كثيف مع حكومة الإمارات، وكل السلطات المعنية في هذا الصدد».
ودعت الإمارات، الأربعاء، الولايات المتحدة، إلى دعم إعادة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية».
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.