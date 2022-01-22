مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

أبو ظبي (أ ف ب).

أدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم، الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات مؤخراً.

وأكد بيان صادر عن المجلس عقب اجتماع طارئ بطلب من الإمارات على «ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم على القضاء».

وحض «جميع الدول، انسجاماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون في شكل كثيف مع حكومة الإمارات، وكل السلطات المعنية في هذا الصدد».

ودعت الإمارات، الأربعاء، الولايات المتحدة، إلى دعم إعادة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية».