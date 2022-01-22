انت الان تتابع خبر خلال اسبوع.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد ان حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/1/15 ولغاية 2022/1/21 كالاتي:
-تنفيذ اوامر قبض 1258 -القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 278
-ازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية 10
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 414
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 388
-مضاها طبعات الاصابع 59
-عدد طالبي النجدة 1594
-حالات العنف الاسري 53
-فض مشاجرات 1108
-ضبط عجلات مطلوبة 41
-تبرع بالدم 35
-القبض على المتسولين 804
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 6
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 452
-طبع لوحات السيارات 30566
-اصدار اجازات السوق 11443
-اصدار سنوية السيارات 32846
-تنفيذ اوامر قبض 1258
-القبض مطلقي العيارات النارية 14
-احالة متهمين الى المحاكم 197
-ازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية 10
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 414
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 388
-مضاها طبعات الاصابع 59
-عدد طالبي النجدة 1594
-حالات العنف الاسري 53
-فض مشاجرات 1108
-ضبط عجلات مطلوبة 41
-تبرع بالدم 35
-القبض على المتسولين 804
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 6
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 452
-طبع لوحات السيارات 30566
-اصدار اجازات السوق 11443
-اصدار سنوية السيارات 32846