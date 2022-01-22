في زيارة رسمية تستغرق يومين.. نائب رئيس "السيادة" السوداني في أديس أبابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، السبت، إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وتعد هذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع منذ توتر العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات الحدودية في منطقة الفشقة المتنازع عليها بينهما.

ومن المنتظر أن يبحث محمد حمدان دقلو، مع المسؤولين الإثيوبيين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة.

وقبل أسبوعين، اختتم وفد سوداني من ولاية النيل الأزرق السودانية الحدودية، زيارة لإقليم بني شنقول جومز الإثيوبي، بتوقيع مذكرة تفاهم أمنية واقتصادية، وذلك في أول زيارة من نوعها بعد توترات حدودية بين البلدين.