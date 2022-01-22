وزيرة الدفاع الألمانية تعرب عن معارضتها لسحب جنود بلادها من مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن معارضتها لسحب جنود بلادها من مالي بسبب نشاط شركة فاجنر الروسية للمرتزقة.



وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية تنشرها في عددها غداً الأحد، قالت الوزيرة التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لن نستسلم، ولن نترك الأمر للروس بمثل هذه السهولة".

وأضافت لامبرشت أن "موسكو لن تنجح في جعل الغرب ينسحب تلقائيا عبر إرسال مرتزقة إلى كل مكان لا تريد روسيا أن ترانا فيه".

كانت الحكومة الانتقالية في مالي، التي يسيطر عليها الجيش، اعترفت مؤخرا بوجود مدربين روس في البلاد وأكدت أنها أعطت لهم نفس التفويض الذي أعطته لمهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.

واتهمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى الحكومة المالية بإحضار مرتزقة تابعين لشركة فاجنر الروسية وهو ما تنفيه الحكومة الانتقالية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي فاغنر بالتحريض على العنف وتخويف المدنيين ووقع عقوبات على فاغنر في الثالث عشر من الشهر الماضي.