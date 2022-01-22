عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 341.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و926434.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت وزارة الصحة أن الهند سجلت، السبت، 337704 إصابات جديدة و488 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 488884.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 166539 إصابة و358 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 23 مليوناً و751782 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 622563.

ووفقاً لإحصاء لرويترز فإن حصيلة الوفيات في البرازيل هي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، تسجيل أعلى عدد يومي من الوفيات جراء فيروس كورونا منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني بتسجيل 331 وفاة .

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في المكسيك إلى 202721.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، نزولاً من 73 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 23 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً دون تغيير عن اليوم السابق.

وسجلت الصين 43 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 31 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى الجمعة 105547 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.