تسجيل 141 ألف إصابة جديدة بكورونا بإسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت إسبانيا 141095 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. كما سجلت البلاد 142 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقاً لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.



يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إسبانيا كانت يوم 3 يناير (كانون الثاني) الجاري، بواقع 372766 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بواقع 1623 حالة وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8975458 إصابة، والوفيات إلى 91741.