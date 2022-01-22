زلزالان يهزان جنوب الفلبين.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزالان قويان جنوب الفلبين، اليوم (السبت) لكن من غير المتوقع حدوث أضرار كبيرة، ولم يكن هناك أي تهديد بحدوث موجات مد عاتية"تسونامي".



وحسب المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل وقع زلزال بقوة 6.1 درجة ،قبالة سواحل جزيرة "بالوت"، على بعد 1130 كيلومترا، جنوب مانيلا، كما هز زلزال بقوة 5.4 درجة، بلدة "باجانجا" الساحلية، في إقليم "دافاو أوريانتال" .