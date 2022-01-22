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زلزالان يهزان جنوب الفلبين.. ماذا حدث؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزالان قويان جنوب الفلبين، اليوم (السبت) لكن من غير المتوقع حدوث أضرار كبيرة، ولم يكن هناك أي تهديد بحدوث موجات مد عاتية"تسونامي".

 

وحسب المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل وقع زلزال بقوة 6.1 درجة ،قبالة سواحل جزيرة "بالوت"، على بعد 1130 كيلومترا، جنوب مانيلا، كما هز زلزال بقوة 5.4 درجة، بلدة "باجانجا" الساحلية، في إقليم "دافاو أوريانتال" .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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