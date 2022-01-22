تعرف على أحوال الطقس في المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل أحوال الطقس في السعودية تسجيل درجات حرارة منخفضة، خاصة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة، مع نشاط للرياح وتدنٍّ الرؤية.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد، السبت، أن يمتد تأثير حالة البرودة إلى أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على القطاعين الشمالي والأوسط. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

تأخير مواعيد المدارس في تبوك

وفي ظل تواصل موجة البرد الشديدة، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً طوال أيام الأسبوع الجاري.

ويأتي ذلك حرصاً منها على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وبيّنت الإدارة أن القرار يشمل جميع مدارس مدينة تبوك والمراكز القرى والهجر التابعة لها، إضافة للمدارس في محافظتي حقل وتيماء وضواحيهما، وقرى الجو وأبو راكة والنشيفة والبليطيح والفارعة وأم ضباع التابعة لمحافظة الوجه، وقريتي الشبحة وشتات في محافظة أملج.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ ٨ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء.