شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تعلن إعادة خط أتوبيس من شارع كفر طهرمس لحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الموافقة على إعادة خط أتوبيس رقم 15 الذى خط سيره من شارع كفر طهرمس وحتى حدائق أكتوبر، بناء علي طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن توقف خط اتوبيس رقم 15 بتاريخ 3 أكتوبر 2021.

وأضافت رشا أبو شقرة أنه سيتم تزويد خط الأتوبيس في المرحلة القادمة، مشيرة الى أنه سوف يتم إنشاء محطة تستوعب الأتوبيسات بدعم منها للقضاء علي مواقف الأتوبيسات العشوائية، موجهه الشكر لقيادات هيئة النقل العام وعلى رأسهم رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق علي.

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .