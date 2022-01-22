رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالذكرى الـ 11 لثورة 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير.

وقال رئيس الوزراء، في برقيته: إننا ننتهز هذه المناسبة، لنذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في دفع عجلة التنمية والبناء لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الله عز وجل، في ختام برقيته، أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار.​