شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. زلزال قوته 6.6 درجة يضرب غرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب وغرب البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص حتى الآن.

وأفادت - في بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عبر موقعها الرسمي - أن مركز الزلزال كان تحت المحيط الهادئ داخل منطقة قبالة ساحل اليابان، ووقع حوالي الساعة 1:08 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 45 كيلومترا، مسجلا 5 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية ، في محافظتي ميازاكي وأويتا بجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب البلاد.

وتوقعت الأرصاد حدوث زلزال هائل وموجات مد عاتية "تسونامي" في وقت لاحق .. مشيرة إلى أن قوة زلزال اليوم أقل من 6.8 درجات، وهو معيار الحكومة لعقد اجتماع استثنائي للخبراء لتقييم شدة الزلزال.

وأضافت الأرصاد بأنها ستناقش ما إذا كان الزلزال الأخير مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بالزلزال المتوقع حدوثه في يناير الجاري، وذلك خلال اجتماعها القادم .