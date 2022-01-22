شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم السبت، زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، حيث بلغ حاليا 7ر772، مقابل 3ر706 أمس الجمعة، وكان يبلغ قبل أسبوع 1ر497، وقبل شهر واحد 9ر.289

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يزداد يوميا تقريبا منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 135 ألفا و461 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 78 ألفا و22 حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 179 حالة، مقابل 235 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 8 ملايين و596 ألفا و7 حالات.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 7 ملايين و206 آلاف و100 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 116 ألفا و664 شخصا.