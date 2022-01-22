لافروف لا يتوقع انفراجة من محادثاته مع بلينكن

21 يناير , 2022
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أ ف ب).
أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إنه لا يتوقع انفراجة في محادثاتهما في جنيف، لكنه يريد الحصول على رد محدد على مطالب موسكو الأمنية.
وقال لافروف في تصريحات في بداية الاجتماع بثها التلفزيون «مقترحاتنا محددة جداً وننتظر إجابات محددة بنفس القدر».
والتقى لافروف وبلينكن في جنيف وسط مخاوف غربية من احتمال غزو روسيا لجارتها أوكرانيا. وتنفي روسيا أنها تخطط لشن هجوم لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب بما في ذلك تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول عضوية أوكرانيا.
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