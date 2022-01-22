توضيح جديد من التربية بشأن قرار 'المحاولات'

بغداد - ياسين صفوان - أكّدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن قرار المحاولات الذي أصدرته مؤخراً لطلبة السادس الإعدادي، لا يشمل المتقدمين لأداء الامتحانات الخارجية.

وقالَ المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية إنَّ "القرار الأخير لنظام المحاولات الخاص بطلبة السادس الإعدادي، لايشمل المتقدمين للامتحان الخارجي"، مبيناً أن "القرار يشمل الطلبة المنتظمين فقط، والمتقدم للخارجي يعدّ غير منتظم بالدراسة، لذلك تم استثناؤهم من القرار".

وكانت وزارة التربية قد أصدرت الأسبوع الماضي، قراراً سمح لطلبة السادس الإعدادي ضمن الدراستين الصباحية والمسائية، من الراسبين بمادة أو مادتين لعام أو عامين، بأداء الامتحانات للعام الحالي طبقاً لنظام المحاولات والذي نوهت بأن تعليماته ستصدر قريباً.

وبشأن وجود أي قرار سيصدر بشأن تعطيل الدوام بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وموجات البرد التي تصيب البلاد، أكّد "عدم وجود أي قرار بهذا الشأن في الوقت الحالي"، عاداً الانخفاض الكبير الحاصل في درجات الحرارة "من متغيرات الطقس المعتادة للموسم الشتوي".

ويستعدُ طلبة المراحل الثانوية لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ 25 من الشهر الحالي، بينما تبدأ امتحانات تلاميذ المرحلة الابتدائية في الأول من شهر شباط المقبل.