انخفاض الإصابات في أمريكا وأيرلندا نحو إنهاء قيود كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم أيرلندا رفع أغلب قيود مكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19)، بينما تتراجع حالات الإصابة بالفيروس في المناطق الأشد تضرراً بالمتحور «أوميكرون» بالولايات المتحدة، وفقاً لتحليل أجرته «رويترز» لبيانات الصحة العامة، في ما يعد مؤشراً مبكراً على تراجع الفيروس مرة أخرى.



وأظهر تحليل الأسبوع الماضي حتى يوم الأربعاء مقارنة بالأسبوع السابق له، أن إصابات «كوفيد 19» انخفضت في 15 ولاية أمريكية بالإضافة إلى واشنطن وبورتوريكو.

في الشمال الشرقي، الذي شهد بعضاً من أعلى معدلات الإصابة في الموجة الأخيرة، انخفضت الإصابات بـ36 في المئة على أساس أسبوعي. وقالت وفاء الصدر أستاذة علم الأوبئة والطب بجامعة كولومبيا في نيويورك «من المؤكد أن هذا يبشر بالخير بالنسبة لنا من حيث مسار أوميكرون».

وفي أيرلندا، ذكرت تقارير أنها تعتزم رفع أغلب قيود مكافحة الجائحة في الوقت الذي هدأت فيه المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، وبينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي آي) أن مستشاري الصحة الحكوميين اقترحوا رفع أغلب القيود بما في ذلك مواعيد الإغلاق المبكر للمقاهي والمطاعم والحاجة إلى جواز مرور يثبت تلقي التطعيم لدخول الكثير من المنشآت مثل صالات اللياقة البدنية.

ومن المرجح أن يكون ارتداء الكمامات وحيازة المسافرين الدوليين جوازات سفر صحية والعزل الذاتي للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض، هي القواعد التي سوف تظل قائمة.

استئناف الرحلات

وفي القارة الآسيوية، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية، في بيان أمس، أنها سوف تستأنف الرحلات المنتظمة إلى أربع دول أوروبية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعد توقف دام عشرة أشهر بسبب الجائحة.

ومن المقرر أن تتوجه الرحلة الأولى إلى لندن عبر باريس يوم 24 يناير الجاري قبل أن تعود إلى هانوي. وسوف تقلع رحلة جوية إلى فرانكفورت يوم 27 يناير الجاري تليها رحلة إلى موسكو يوم 29 يناير الجاري.

واعتباراً من 8 فبراير المقبل، سيتم تسيير رحلات جوية إلى لندن وباريس وفرانكفورت على مسارين ثابتين، حيث ستغادر الرحلة الأولى كل يوم ثلاثاء من هانوي إلى لندن عبر فرانكفورت قبل أن تعود مرة أخرى إلى هانوي، فيما ستقلع الرحلة الثانية كل يوم خميس من هانوي إلى باريس عبر فرانكفورت ثم تعود إلى هانوي مرة أخرى.

وفي الأول من يناير الجاري، استأنفت فيتنام الرحلات الدولية إلى تسع وجهات، من بينها الولايات المتحدة وسبع دول آسيوية استطاعت السيطرة على جائحة كورونا بفعالية، وتوجد بها معدلات تطعيم مرتفعة ضد الفيروس.

وكانت فيتنام أغلقت حدودها وأوقفت الرحلات الدولية في بداية الجائحة في مارس 2020.

إلى ذلك، وافق برلمان النمسا، بأغلبية كبيرة، على قانون يلزم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، بالتطعيم ضد فيروس «كورونا»، مع استثناء الحوامل وأصحاب الموانع الطبية.