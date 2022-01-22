قاض أمريكي يحظر إلزام العمال الفيدراليين بالحصول على لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حظر قاض فيدرالي أمريكي، يوم الجمعة، إلزام إدارة الرئيس جو بايدن العمال الفيدراليين بالحصول على لقاح كورونا، وقضى بأن "الحكومة لا يمكنها معاقبة أولئك الذين يختارون عدم التطعيم".‏



وقال القاضي، جيفري براون، من ولاية تكساس إن حكمه كان حول "ما إذا كان بإمكان الرئيس بجرة قلم ودون تدخل من الكونغرس، أن يطلب من ملايين الموظفين الفيدراليين الخضوع لإجراء طبي كشرط لتوظيفهم"، بحسب صحيفة "ذي هيل".

وأعلن بايدن في سبتمبر الماضي عن إلزام الموظفين الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا" بغرض التخفيف من تفشي متحور "دلتا" المتفشي آنذاك.

وفي الأسبوع الماضي، حظرت المحكمة العليا أوامر بايدن الإلزامية بشأن الحصول على اللقاح أو الخضوع لاختبار "كوفيد-19" بالنسبة للشركات الخاصة التي يعمل بها أكثر من 100 موظف.