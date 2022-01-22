شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تناقش غدا استراتيجية معهد تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى اجتماعا، غدا الأحد، لنظر استراتيجية معهد تكنولوجيا المعلومات ودوره فى تلبية احتياجات سوق العمل بمجال تكنولوجيا المعلومات فى ظل التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتورة هبة صالح عميدة المعهد.

ويتبع معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى من خلال مجموعة متنوعة من البرامج الوطنية، إلى تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم من خلال التعليم الجامعى، والتدريب بعد التخرج إلى جانب التدريب المهنى المتقدم.