شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 درجة يهز ألاسكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم السبت إن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة هز مدينة أونالاسكا في ولاية ألاسكا الأمريكية.
وأضافت أن الزلزال كان على عمق ثلاثة كيلومترات.
محمد يوسف
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