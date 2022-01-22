العراق.. تسجيل 5 وفيات و7155 إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وزارة الصحة في العراق، الجمعة، بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفاً و277 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه "تم تسجيل 7155إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 144 ألفاً و422 إصابة".

وأشار التقرير إلى شفاء 1995 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و74 ألفاً و718.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 ألفاً و169 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 9 ملايين و30 ألفاً و237 شخصاً.