شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال قوي يهز جنوب غرب اليابان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت السلطات ووسائل الإعلام المحلية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز جنوب غرب اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه "لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد أن وقع الزلزال الذي كان مركزه على عمق 45 كيلومترا في الساعة 1.08 صباحا (1608 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) قبالة ساحل كيوشو وهي إحدى جزر اليابان الرئيسية الأربع الواقعة بأقصى جنوب البلاد"