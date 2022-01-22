كندا تتعهد بتقديم مساعدات بالملايين إلى هايتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت كندا اجتماعاً دولياً رفيع المستوى بشأن أزمات هايتي يوم الجمعة بالإعلان عن تقديم مساعدات تبلغ أكثر من 50 مليون دولار لدعم المبادرات الأمنية والإنسانية ومطالبة رئيس الوزراء المؤقت ارييل هنري بمضاعفة الجهود للوصول إلى اتفاق دبلوماسي شامل للتصدي للتحديات المتعددة التي تواجهها البلاد.



وتأمل كندا أن يمهد الإعلان أرضية مناسبة حتى لا يقتصر الاجتماع على مجرد مناقشات بين الدبلوماسيين الأجانب بشأن مشكلات هايتي ولكن لتحديد الكيفية التي يمكن من خلالها أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الدولة بينما توسع العصابات سيطرتها عليها وتتفاقم حدة الفقر مع استعداد هايتي مجددا لإنهاء فترة رئاسية في ظل عدم وجود زعيم مستعد لتولي السلطة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مضيفة المؤتمر: "كندا تشعر بقلق عميق بشأن الوضع الأمني المتدهور وتأثير العنف على حقوق الإنسان لدى مواطني هايتي.. الاشتباكات بين العصابات المسلحة تتسبب في تفاقم الوضع الإنساني السيء بالفعل، كما أنها تزيد صعوبة توصيل المساعدات إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً واحتياجاً إليها".

ويحضر الاجتماع الافتراضي وزراء خارجية أكثر من 12 دولة، يشعر معظمهم بشكل متزايد بالقلق بشأن عدم الاستقرار في هايتي في أعقاب اغتيال رئيسها جوفينيل مويس في يوليو(تموز) وتعرضها لزلزال مدمر قبل 5 أسابيع وحالياً أزمة هجرة متصاعدة.