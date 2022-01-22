شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نسبة ذوى الهمم فى عضوية الجمعيات العمومية الرياضية والثقافية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منح ذوى الهمم حقوقهم المكتسبة، ودمجهم فى المجتمع بصورة كاملة فى مختلف الهيئات والمؤسسات، وفيما يلى نستعرض حقوقهم فى الانشطة الرياضية.

ووفقا للقانون

تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة فى الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم فى المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

وتلتزم الوزارات المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًا ومكانيًا وثقافيًا, وتدريب العاملين فى مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة واستخدام اللوح الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية, وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل مصر وخارجها.

وتلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة (5%) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة.