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كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتجاوز 7 آلاف إصابة مجددًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

قفزت الإصابات الجديدة بفيروس (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى أكثر من 7 آلاف إصابة لأول مرة منذ شهر، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 7009 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 6729 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 726274، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وهذه هي المرة الأولى منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر التي تشهد فيها كوريا الجنوبية تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 28 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6529 حالة وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 عند 433 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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