​الصحة: التطعيم أحد طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت وزارة الصحة السكان، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا توعيويًا حول طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم، بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان عنق الرحم.

وأكدت الوزارة أنه يجب أن يتم الكشف مبكرا عن سرطان الرحم لتسهيل عملية العلاج، وأخذ التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

وحول مواعيد الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، يمكن زيارتها يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ويمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا