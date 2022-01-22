​مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم السبت 22/1/2022، الموافق 17 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:20 صباحًا

أذان الظهر 12:05 صباحاً

أذان العصر 3:00 مساءً

أذان المغرب 5:21 مساءً

أذان العشاء 6:41 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:10 صباحاً

موعد أذان العصر 3:03 مساءً

موعد أذان المغرب 5:23 مساءً

موعد أذان العشاء 6:45 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً

موعد أذان العصر 2:55 مساءً

موعد أذان المغرب 5:16 مساءً

موعد أذان العشاء 6:37 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر 3:03 مساءً

موعد أذان المغرب 5:25 مساءً

موعد أذان العشاء 6:41 مساءً

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