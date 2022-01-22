​معركة هادئة في 9 ساعات.. ماذا حدث في مجلس الشيوخ خلال أسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في تمام الساعة 11 و20 دقيقة، استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.

المناقشة جاءت وسط غياب وزير شئون المجالس النيابية فيما حضر المستشار أحمد الضبع ممثلا عنه ووزير القوى العاملة محمد سعفان ولفيف من الجهات المختصة بمواد مشروع القانون.

وفي بداية الجلسة ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة بمناسبة مشاركته في منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أشاد خلالها بتنظيم المنتدى وملفاته.

وعقب الانتهاء من الكلمة، أعلن رئيس المجلس رسميا خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازى بعد تلاوة إخطار وزير الداخلية بوفاة النائب الراحل والمعين بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠.

وبدأت المعركة الهادئة والتي لا تخلو من الاشتباكات العنيفة بين النواب بسبب بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، حيث شهدت بعض المناقشات حالة من الجدل الصاخب بين الأعضاء.

واستمرت حالة الشد والجذب بين الأعضاء مع مناقشة بعض المواد ومنها على سبيل المثال إجراءات تراخيص الشركات المساهمة فى قانون العمل حيث وافق على 250 ألف جنيه و الرخصة لمدة عام .

وكذلك مواد حالات إلغاء تراخيص شركات العمالة في قانون العمل ومنح حق تشغيل العمالة بالداخل والخارج لـ ٤ جهات ومنح المرأة العاملة أجازة وضع 4 شهور.

وعند الوصول إلى الموافقة على المادة (٥٦ ) من مشروع القانون رفعت الجلسة لتعود للانعقاد صباح الاثنين.

وفي تمام الساعة 11 و15 دقيقة صباح الاثنين، واصل المجلس جلساته العامة لمناقشة مشروع القانون إلا أنه قبل العودة للمناقشة، أعلن رئيس المجلس عن اجتماع اللجنة العامة للمجلس في أولى جلساتها في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول، حيث وافقت اللجنة على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الحالي.

وعقب عرض المستشار عبد الرازق، لتشكيل لجنة القيم، على المجلس والموافقة عليه، أعلن عن تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الثاني

برئاسة النائب عبد الله عصر و هم:

النائب محمد فهمي محمد صالح (شعب جمهوري )

النائب هارون أبو سحلى (مستقل )

النائب سهير عبد السلام (مستقبل وطن )

النائب اشرف ممدوح عبد الونيس شعبان (مستقبل وطن )

النائب احمد صبيح محمد خشانة (مستقبل وطن)

النائب خالد ابو الوفا محمد محمد (مصر الحديثة )

النائب وليد احمد عبد الرحمن أبو بكر "وليد هويدي "(مستقبل وطن )

النائب محمد السعيد محمد عريبي (مستقبل وطن )

النائب خالد محمد عبد المنعم قنديل (الوفد الجديد )

النائب فرح موسي علي زاهر (مستقل )

النائب محمد احمد حسن علي الرشيدي (شعب جمهوري )

النائب محمد يحيي حسين عزمي (الحركة الوطنية )

النائب محمد وجيه عبدالله خالد (مستقبل وطن )

النائب حنا جريس (المصري الديمقراطي )

وجاء تشكيل اللجنة طبقا للمادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وعقب الانتهاء من الموافقة على تشكيل لجنة القيم، عادت المعركة الهادئة مرة أخرى إلى مسرح العمليات ولكنها وسط حالة الشد والجذب نظرا لأهمية مواد مشروع القانون محل المناقشة.

وكانت المواد الأكثر مناقشة عنيفة وسط جدل صاخب الخاصة بتنظيم عمل الأجانب في جميع الجهات وعقد العمل.

ورفعت الجلسة للاستراحة لمدة نصف ساعة، فيما عادت مرة أخرى لتكون أكثر سخونة نظرا لمواد مشروع القانون.

وعقب الموافقة على المادة (١٠٤) من مشروع القانون، رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد الأحد الموافق ٣٠ يناير الجاري لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون محل العرض.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

كما يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.