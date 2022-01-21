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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 69,3 مليون إصابة

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1% مقارنة بنفس الوقت أمس الخميس لتصل إلى 3ر69 مليون حالة، اعتبارا من الساعة 45ر6 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الجمعة ، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت زيادة الحالات على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 1ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 49ر7 مليون ، بزيادة 2ر2% عن نفس الوقت أمس.

شهدت ولاية هاواي زيادة في عدد الحالات بنسبة 2ر3% مقارنة بنفس الوقت أمس أمس ، ليصل العدد الإجمالي إلى 190678 حالة.

شهدت ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 326 شخصا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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