رصد مئات الإصابات بسلالة فرعية من 'أوميكرون' بدولة أوروبية

وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن 426 حالة من السلالة الفرعية الجديدة BA.2 قد تم رصدها في إنجلترا.

وكانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حددت السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، والمعروفة باسم BA.2، كمتغير قيد التحقيق مع معدلات الحالة الحالية منخفضة للغاية.

