انت الان تتابع خبر رصد مئات الإصابات بسلالة فرعية من 'أوميكرون' بدولة أوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، أن إنجلترا سجلت أكثر من 400 إصابة بسلالة فرعية جديدة من متحور "أوميكرون".
وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن 426 حالة من السلالة الفرعية الجديدة BA.2 قد تم رصدها في إنجلترا.
وكانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حددت السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، والمعروفة باسم BA.2، كمتغير قيد التحقيق مع معدلات الحالة الحالية منخفضة للغاية.
وكانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حددت السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، والمعروفة باسم BA.2، كمتغير قيد التحقيق مع معدلات الحالة الحالية منخفضة للغاية.