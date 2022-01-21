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رصد مئات الإصابات بسلالة فرعية من 'أوميكرون' بدولة أوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، أن إنجلترا سجلت أكثر من 400 إصابة بسلالة فرعية جديدة من متحور "أوميكرون".
وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن 426 حالة من السلالة الفرعية الجديدة BA.2 قد تم رصدها في إنجلترا.

وكانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حددت السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون" من فيروس ، والمعروفة باسم BA.2، كمتغير قيد التحقيق مع معدلات الحالة الحالية منخفضة للغاية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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