بتهمة التحريض على الرئيس التونسي.. محاكمة عميد المحامين السابق أمام القضاء العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أوقف الأمن التونسي اليوم الجمعة، عميد المحامين السابق عبدالرزاق الكيلاني، واقتاده إلى القضاء العسكري لمحاكمته على خلفية تصريحات سابقة اعتبرت تحريضا على رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.



وأكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، رفض الكشف عن اسمه، أن ”عبدالرزاق الكيلاني ستتم محاكمته في قضايا التحريض على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين“.

وأشار المصدر إلى أن ”عبدالرزاق الكيلاني، قام بالتحريض ضد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد، بعد أن دعا الأمنيين مؤخرا إلى عصيان الأوامر“.