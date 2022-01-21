شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الروسي يدعو نظيره البريطاني لزيارة موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، نظيره البريطاني بن والاس، لزيارة موسكو بهدف إجراء محادثات تتناول الأمن وتستهدف تخفيف التوترات في أوروبا، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية.



وكان بن والاس قد أرسل دعوة مماثلة لشويغو هذا الأسبوع، طلب منه خلالها زيارة لندن من أجل التباحث بشأن قضايا تتعلق بمخاوف أمنية مشتركة، وسط مواجهة بين موسكو والغرب بشأن تطلعات أوكرانيا إلى الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وتنفي روسيا أنها تخطط لشن هجوم على جارتها أوكرانيا، لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب، من بينها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم السماح مطلقا لأوكرانيا بالانضمام لعضويته.