شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية أبرزها.. إنفوجراف يرصد أهداف مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف أهداف مبادرة حياة كريمة، والتي جاء من بينها التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا بالريف والمناطق العشوائية فى الحضر.

كما ضمت أهداف مبادرة حياة كريمة، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الانسان المصرى.

وجاء من بين الأهداف أيضًا، توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية واشعار المجتمع المحلى بفارق ايجابى في مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة و احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.