شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهداف "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، حيث أشارت إلى أنها كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، من خلال رسم خارطة طريق لأكثر السياسات والبرامج كفاءة وفاعلية في التكيف مع تداعيات تلك التهديدات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.

وتتضمن أهداف الاستراتيجية ما يلى:

1- تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال التغيرات المناخية.

2‌- زيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

3- تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية.

4- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية.

5ـ- تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء والصديقة للبيئة.