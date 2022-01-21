البرلمان العراقي يدعو إلى مراجعة الخطط العسكرية بعد مجزرة ديالى

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الجمعة، على ضرورة مراجعة الملف الأمني وتغيير القيادات وإعادة الإنتشار للجيش في المناطق الرخوة.

وقال مكتب عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي - في بيان - إن نائب رئيس البرلمان أدان وبشدة العملية الإرهابية التي أدت إلى مقتل كوكبة من أبطال الفرقة الأولى للجيش في ناحية العظيم، وطالب بإجراءات ميدانية لمسك الأرض ومراجعة الملف الأمني وتغيير القيادات بما ينسجم مع حجم التحديات وخطر داعش الإرهابي".

ومن جانبه دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى مراجعة الخطط العسكرية وإعادة الإنتشار لقطعات الجيش في المناطق الرخوة؛ لاسيما هناك استمرار في العمليات الإرهابية والخروقات في حوض حمرين وعدد من المناطق واتخاذ ما يلزم من زيادة الجهد الإستخباراتي لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة".