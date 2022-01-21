تحسباً لأي غزو روسي.. واشنطن تدرس إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تدرس الولايات المتحدة إجلاء دبلوماسيّيها من أوكرانيا، في أحدث مؤشر على الخشية الغربية من غزو روسي محتمل، بحسب ، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”، اليوم، الجمعة.

ويتّهم الغرب روسيا بجمع أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لغزوها وهو الاتهام الذي ترفضه موسكو.

وتقضي الخطّة الأميركية بفتح المجال أمام الموظفين غير الأساسيين على مغادرة أوكرانيا طوعًا، بينما ستجبر عائلات الدبلوماسيين على المغادرة.

ووفق “بلومبيرغ”، سيصدر إعلان رسمي “خلال أيام”.

وأمس، الخميس، حذّرت الولايات المتحدة من أن روسيا “تجازف بإعادة إحياء شبح الحرب الباردة”، مهدّدة مرّة جديدة موسكو بردٍّ في حال توغلها في أوكرانيا.

وفي موقف يتّسم بالحزم، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقابلة مع قناة “زي دي إف” التلفزيونية إن احتمال دخول جنود روس سيشكل “عدوانًا واضحًا جدًا لأوكرانيا”، بغض النظر “عما إذا كان (الأمر يتعلق) بجندي واحد أو بألف جندي”.

وحذرت واشنطن من غزو روسي محتمل لأوكرانيا ، مؤكدة على إمكانية إرسال قوات لأوكرانيا .

يذكر بأن الدول الأوروبية كانت قد حذرت موسكو من أي تهور في أوكرانيا وسط تحشيد روسيا عسكريا على الحدود.