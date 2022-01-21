فضائح جنسية بالجيش الإسرائيلي.. مجند إسرائيلي يغتصب زميله 5 مرات بعد أسابيع من اغتصاب مُجند لزميلته.. واعتقال مقدم بالجيش لتصويره مجندات بأوضاع مخلة

الشارقة - اميمة ياسر - سلطت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، الضوء على جريمة جديدة داخل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن جنديا إسرائيليا من وحدة القبة الحديدية تتم محاكمته حاليا بتهمة اغتصاب زميله وأفعال مخلة أخرى.

فضيحة جنسية جديدة بعد أسابيع من اغتصاب مُجند لزميلته

وتأتي هذه الفضيحة الجديدة داخل الجيش الإسرائيلي، بعد أسابيع من الكشف عن توجيه لائحة اتهام ضد جندي إسرائيلي آخر من الدفاع الجوي باغتصاب مجندة، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن يديعوت أحرونوت.

وذكرت الصحيفة، أن الجندي بوحدة القبة الحديدية الذي تجري محاكمته حاليا، متهم باغتصاب زميله المجند 5 مرات بين شهري أبريل ويوليو من العام الماضي، داخل 3 قواعد عسكرية، بينها قاعدة استخبارات عند الجبهة الشمالية.

ووجهت للمجند تهم القيام بأفعال مخلة بالآداب مع جندي آخر، ونحو 100 تهمة تتعلق بأعمال مخلة مع العديد من الجنود، مثل تصويرهم في حالة عري كلي أو جزئي.

اعتقال مقدم بالجيش الإسرائيلي للاشتباه بتصويره مجندات سرا

وفي نوفمبر الماضي، تفجرت فضيحة جنسية أخرى داخل الجيش الإسرائيلي، حين تم الإعلان عن اعتقال المقدم دان شاروني، للاشتباه في تصويره مجندات سرا، وأشارت تفاصيل التحقيقات إلى أن العديد من المجندات اللائي خدمن تحت إمرة شاروني، حسب شهادات لأقاربهن، لم يستطعن النوم أو الأكل بسبب تصرفاته معهن.

وفي أكتوبر، جرى إدانة ضابط آخر في الجيش الإسرائيلي باغتصاب امرأة فلسطينية والابتزاز الجنسي، وذلك بعد اتهامه في السابق بالتحرش الجنسي بمجندات إسرائيليات.

وكانت بيانات رسمية إسرائيلية، قد كشفت عن تقديم 1542 شكوى تحرش جنسي في الجيش الإسرائيلي في عام 2020 وحدة، دون أن يتم تقديم لوائح اتهام بحق مرتكبي غالبيتها العظمى.