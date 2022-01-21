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مجلس الأمن يندد بهجمات الحوثيين الإرهابية على الإمارات

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الدمام - شريف احمد - ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنّها في أبوظبي، يوم الاثنين، المتمردون الحوثيون في اليمن، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.

وتمت الموافقة على هذا البيان، الذي أعدته الإمارات بالإجماع والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبنّاها الحوثيون، فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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