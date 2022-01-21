شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يندد بهجمات الحوثيين الإرهابية على الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنّها في أبوظبي، يوم الاثنين، المتمردون الحوثيون في اليمن، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.

وتمت الموافقة على هذا البيان، الذي أعدته الإمارات بالإجماع والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبنّاها الحوثيون، فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.