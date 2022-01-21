شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية ينجح في حل مشكلة استكمال إنشاء مدرسة البكاتوشى بالاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حل مشكلة استكمال إنشاء مدرسة البكاتوشى بمحور المحمودية التى سيستفيد منها أكثر من 2000 طالب، وذلك بناء على الشكوى الواردة من أهالى حجر النواتية.

وقال النائب محمد إسماعيل إن كابل الكهرباء الذى كان يمر بأرض المدارس يعيق التنفيذ وأنه تم الموافقة على نقله حتى يتسنى لهيئة الأبنية التعليمية الانتهاء من تنفيذ الأعمال وبناء المدارس في منطقة حجر النواتية بالرمل، مشيرا الى أنه خاطب الشركة القابضة الكهرباء بشـأن الموافقة على نقل كابل الضغط العالي فولت المخترق أرض المدارس الموجودة بمحور حجر النواتية ( محور8 ) وأنه تم تخفيض مقايسة الأعمال .

وذكر النائب محمد إسماعيل أن رد شركة الكهرباء جاء بأنه تم التواصل مع مسئولى هيئة الأبنية التعليمية وأنه تم توضيح الأمـر لـهـم وقـامـوا بـسـداد المقايسة الخاصـة بترحـيـل الـكـابلات بعد تخفيضها، وأنه تم تـرحـيـل الـكـابلات المـوجـودة بـأرض المدارس بمحـور حجر النواتية.