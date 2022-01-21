شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توزيع المساحات المنزرعة ببرنامج التوسع الأفقى حتى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التوسع الأفقى أحد برامج التنمية الزراعية المستهدفة من الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان للعام المالى الجاري (2021/2022) حيث تستهدف خلال الفترة (2020 – 2025) التوسع فى الأراضى الجديدة فى ضوء الموارد المائية المتاحة، مع تنويع مصادرها، بإضافة نحو 655 ألف فدان، لترتفع المساحة الكلية المنزرعة إلى نحو 10 ملايين فدان.

وتبلغ المساحة المنزرعة حاليا نحو 9.4 مليون فدان، منها 6.1 مليون فدان بالأراضى القديمة، و3,3 مليون فدان بالأراضى الجديدة.

علاوة على ما تقدم، توجد مساحات أراضى جديدة جارى تجهيزها وإعداد البنية الأساسية تمهيدا للاستصلاح والاستزراع بإجمالى (4) مليون فدان، منها مشروع "مستقبل مصر والدلتا الجديدة" لاستزراع نحو 1.5 مليون فدان بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى و1.2 مليون فدان بمحافظة الوادى الجديد، و109 آلاف فدان بدرب البهنساوى بالمنيا، و160 ألف فدان حول منخفضات توشکی، وحوالى مليون فدان جنوب بحيرة ناصر.

وفى هذا الصدد، نستعرض توزيع المساحات الإضافية بحسب مناطق ومشروعات الاستصلاح في ضوء خطة التوسع الأفقي خلال الفترة (2020 -2025):

1- الريف المصرى 300 ألف فدان

2- شمال ووسط سيناء 150 ألف فدان

3- توشكى 120 ألف فدان

4- شرق العوينات 50 ألف فدان

5- المحسمة 35 ألف فدان