شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تستعرض استراتيجية تنمية الثروة السمكية وتنمية البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب هشام الحصرى، استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية في النهوض بهذا القطاع وحماية وتنمية البحيرات وجهود المراكز العلمية والبحثية في هذا الشأن.

وتستكمل اللجنة مناقشة الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي ، بشأن تشكيل لجنة علمية للتعرف على الأسباب العلمية لمعاناة السواحل المصرية وخاصة ساحل البحر المتوسط من انخفاض معدلات الإنتاج السمكي في ظل ارتفاع أعداد الصيادين مما يضطرهم إلى اللجوء للصيد خارج المياه الإقليمية، وطلب مقدم من النائب رزق راغب ، بشأن امتناع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن إصـدار خطابات للشهر العقاري للسير في إجراءات تسجيل الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمحافظة الإسكندرية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سـامي سليم، بشأن المطالبة بتطوير حلقة السمك بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بشكل لائق لخدمة صيادي البحيرات، وطلب أخر بشأن التفاوت في أسعار تقنين أراضي الاستصلاح للخريجين على مستوى الجمهورية، وتغير العقد الدائم إلى عقد سنوى بأراضـي الاستصلاح الزراعي.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إزالة مبنى الجمعية الزراعية بقرية كوم اشفين - مركز قليوب لتهالكه وإعادة بنائه وتحديث خدماته، وطلب بشأن استغلال مساحة مبنی قدیم غير مستغل تابع الإصلاح الزراعي لإنشاء مدرسة لخدمة أهالي القرية عزبة كتامه – مركز طلخا - محافظة الدقهلية، وأخيرا طلب بشأن اتخاذ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تصرف غير قانوني بالموافقة على قصر الأميرة نعمت مختار على مساحة فدان 17 قيراط.