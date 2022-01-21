شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسى أدرك أهمية قارة آسيا منذ زيارته لكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التوجه نحو قارة آسيا هام جداً، حيث أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسى ذلك منذ أن قام بزيارة عاصمة كوريا الجنوبية عام 2016، كون العاصمة الكورية تعد واحدة من أهم مراكز الصناعة والتكنولوجيا في العالم، وتابع: "كوريا عامة مرتبطة بمصر ارتباط تاريخى منذ اتفاقية استقلال كوريا في مصر عام 1943 قبل أن تضع الحرب العالمية أوزاها".

وأضاف "حجازى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن كوريا الجنوبية ترى في مصر سوق واعد ونامى، ولذلك عملت على توطين استثماراتها بمصر وتعزيز العلاقات الثنائية، وتابع: "كوريا ترى في مصر ركيزة أساسية في استقرار وأمن المنطقة، وهى بوابة إفريقيا بالإضافة أنها شريك استراتيجى تنموى خلال السنوات الأربع المقبلة".

ولفت "حجازى" إلى أن كوريا الجنوبية تدرك أهمية فرص استثمارية واعدة بمصر خاصة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتابع: "وتدرك أن مصر شريك استراتيجى ومهم لها في التوغل إلى الاستثمار داخل القارة الافريقية، خاصة وأن المشروعات التنمية الريفية في مصر خاصة حياة كريمة تتشابه مع التجربة الكورية الجنوبية الناجحة والمتميزة".