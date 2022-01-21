شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز تعديل رسوم الصيد فى مناطق بعينها؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، بتعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ونصت المادة رقم 48 من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .